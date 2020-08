Paltrinieri da urlo al Sette Colli, nuovo record europeo nei 1500sl (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri nella storia al Trofeo Sette Colli di Roma. Il nuotatore azzurro al termine di una gara sublime nei 1500 metri stile libero batte per oltre un secondo il suo stesso record europeo, che di conseguenza era anche il primato italiano, e lo riscrive in 14’33″10. Vasche perfette per il carpigiano, che fa subito il vuoto ed è costante nel ritmo. Oltre al record, vittoria al Sette Colli e titolo italiano per il fuoriclasse delle lunghe distanze. Secondo posto per Domenico Acerenza col record personale in 14’49″98.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Paltrinieri da urlo al Sette Colli, nuovo record europeo nei 1500sl - princigallomich : Paltrinieri da urlo al Sette Colli, nuovo record europeo nei 1500sl - zazoomblog : Paltrinieri da urlo al sette colli nuovo record europeo nei 1500sl - #Paltrinieri #sette #colli #nuovo - princigallomich : Paltrinieri da urlo al Sette Colli, nuovo record europeo nei 1500sl - zazoomblog : Paltrinieri da urlo al Sette Colli nuovo record europeo nei 1500sl - #Paltrinieri #Sette #Colli #nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : Paltrinieri urlo Paltrinieri da urlo al Sette Colli, nuovo record europeo nei 1500sl Quotidiano del Sud Super Greg: record europeo nei 1500! Fede fa 125 nei 200. Razzetti show nei 200 misti

Ultimi colpi al 57° Settecolli di Roma, valido come campionato italiano. E sono colpi da urlo. Grazie a un Gregorio Paltrinieri spaziale. Un record europeo sbalorditivo: 14’33”10! Un 1500 tutto da sol ...

Paltrinieri da urlo al Sette Colli, nuovo record europeo nei 1500sl

"Tutto troppo bello. Sentivo la nuotata come mai prima", dice l'azzurro ROMA (ITALPRESS) - Gregorio Paltrinieri nella storia al Trofeo Sette Colli di Roma. Il nuotatore azzurro al termine di una gara ...

Ultimi colpi al 57° Settecolli di Roma, valido come campionato italiano. E sono colpi da urlo. Grazie a un Gregorio Paltrinieri spaziale. Un record europeo sbalorditivo: 14’33”10! Un 1500 tutto da sol ..."Tutto troppo bello. Sentivo la nuotata come mai prima", dice l'azzurro ROMA (ITALPRESS) - Gregorio Paltrinieri nella storia al Trofeo Sette Colli di Roma. Il nuotatore azzurro al termine di una gara ...