Palermo, Saraniti e la dedica al papà: “Orgoglioso di vestire questi colori. Se fossi stato qui…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Andrea Saraniti è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo.Il club di Viale del Fante ha acquistato a titolo definitivo il cartellino dell'attaccante ex Lecce. Un sogno che si realizza per il classe '88, che vestirà nella prossima stagione di Serie C la maglia della squadra della sua città. Attraverso un post pubblicato su Instagram, il neo-acquisto rosanero ha espresso la sua felicità per l'inizio della nuova avventura alla corte di Roberto Boscaglia. Una gioia che ha voluto dedicare al papà, scomparso a giugno dello scorso anno."Esordisco col dire che se tu fossi stato qui con noi a vivere questo momento saresti stato orgoglioso di vedermi con questa maglia addosso papà. Orgoglioso di vestire ... Leggi su mediagol

