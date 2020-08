Palermo, il nuovo acquisto Valente: “Orgoglioso e onorato di indossare la maglia rosanero” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Palermo comincia a costruire la squadra in vista della prossima stagione di Serie C.I rosanero nella giornata odierna hanno messo a segno un buon colpo per la categoria, assicurandosi le prestazioni sportive di Andrea Saraniti che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Vicenza e di Nicola Valente, svincolato dalla Carrarese. Quest'ultimo, sul proprio account Instagram, ha salutato e ringraziato la piazza rosanero per l'affetto mostratogli in queste prime ore nel capoluogo siciliano dicendosi orgoglioso e onorato di indossare la casacca del Palermo.Di seguito, il post in questione.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CD3Kag9HIYp/?igshid=1ec54z1uuqms6" Leggi su mediagol

