Pagelle Perugia-Pescara 2-1 (2-4 dcr): voti, tabellino ed ammonizioni Serie B 2019/2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Le nostre Pagelle ed il tabellino di Perugia-Pescara, match di ritorno dei playout della Serie B 2019/2020. La sfida è stata caratterizzata da due reti ravvicinate fra il 15′ ed il 18′, firmate rispettivamente da Pucciarelli e Kouan, seguite dal gol da rapinatore d’area di Melchiorri, valso il 2-1 perugino al 40′. La disputa di è risolta soltanto dopo i calci di rigore, con vittoria del club abruzzese (2-4) e penalty decisivo di Masciangelo. tabellino: Perugia – Vicario 6.5, Rosi 6.5 (dall’80’ Falzerano 6), Gyomber 7, Nzita 6.5, Sgarbi 6, Kouan 7 (dal 73′ Carraro 5.5), Dragomir 5.5, Mazzocchi 6, Nicolussi Caviglia 5 (Buonaiuto 6), Melchiorri 7 (dal 100′ ... Leggi su sportface

