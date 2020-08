Pagamento reddito di cittadinanza di agosto e novità sulle spese (Di venerdì 14 agosto 2020) A metà mese inizia l’attesa, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, dell’arrivo della ricarica. Nel mese di agosto, oltre ai beneficiari di lungo termine avranno il Pagamento delle somme spettanti anche coloro che hanno fatto richiesta del sussidio nel corso del mese di luglio. Vediamo il calendario dei pagamenti e le novità sugli importi spesi e non spesi. Pagamento reddito di cittadinanza di agosto I beneficiari di lungo termine del reddito di cittadinanza per la ricarica di agosto dovranno attendere, come al solito, fine mese visto che solitamente il Pagamento avviene tra il 24 ed il 27 del mese in corso. Per chi ha presentato domanda per ottenere il ... Leggi su notizieora

