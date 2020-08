Ostaggio in Duomo: serve perizia psichiatrica arrestato (Di venerdì 14 agosto 2020) MILANO, 14 AGO - Solo farneticazioni davanti al gip da parte di Mahmoud Elhosary, il 26enne egiziano che due giorni fa ha tenuto in Ostaggio con un coltello un vigilante nel Duomo di Milano. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

matteosalvinimi : ?? ATTENZIONE, IMMAGINI FORTI Il terrore oggi in Duomo a Milano, immagini sconcertanti. Immigrato africano (a quanto… - matteosalvinimi : ?? ULTIM’ORA Terrore in Duomo a Milano, immigrato magrebino fa irruzione, prende in ostaggio e costringe un agente a… - Giorgiolaporta : Il video degli uomini della #Polizia che accerchiano e arrestano il #magrebino che aveva preso in ostaggio nel… - mapiele : RT @Teresat14547770: Ostaggio in Duomo: serve perizia psichiatrica arrestato - Ultima Ora - ANSA - anto_galli4 : RT @CavaleraDaniele: E ORA IL PD LO VUOLE LIBERARE? Come saprete, ieri un arabo nel duomo di Milano, in un momento di follia, ha preso in o… -