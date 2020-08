Oms, scegliere Monti mi sembra uno schiaffo a chi ha dedicato la vita alla salute pubblica (Di venerdì 14 agosto 2020) La decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) di scegliere Mario Monti per la super commissione sulle politiche sanitarie ha creato non poco sconcerto tra chi lavora e crede nell’importanza della salute globale. “Super Mario”, come lo chiamano molti suoi colleghi, dichiara di voler andare “all’Oms per spiegare che la salute deve contare di più.” Eppure, non si segnalano esperienze o analisi d’interventi di protezione della salute pubblica nel lungo e prestigioso curriculum del prof. Monti. Molti invece ricordano i tagli alla sanità durante gli anni del suo governo (dal Novembre 2011 ad Aprile 2013) e l’incremento preoccupante della spesa sanitaria “out of ... Leggi su ilfattoquotidiano

mikelibramania : @SenatoreMonti 13 semestri di recessione inflitto al paese che le ha dato i natali x la gioia di ricevere 2 pacche… - EremitaMancato : RT @FunkyDancer_: Monti a capo delle politiche sanitarie, incarico gentilmente offerto dall'Oms Europa. Smantellamento finale del SSN, lavo… - Mirko92982183 : RT @FunkyDancer_: Monti a capo delle politiche sanitarie, incarico gentilmente offerto dall'Oms Europa. Smantellamento finale del SSN, lavo… - euro_ii : RT @FunkyDancer_: Monti a capo delle politiche sanitarie, incarico gentilmente offerto dall'Oms Europa. Smantellamento finale del SSN, lavo… - catenaaurea66 : RT @FunkyDancer_: Monti a capo delle politiche sanitarie, incarico gentilmente offerto dall'Oms Europa. Smantellamento finale del SSN, lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms scegliere Coronavirus: Oms, il nostro cibo è sicuro prealpina.it Monti, schiaffo da radical chic: "I social? Non contano nulla..."

L'autocritica, questa parola sconosciuta alle élite. Numeri alla mano, le misure "lacrime e sangue" varate dal governo dell'ex premier Mario Monti hanno ridotto al limite l’ossigeno dei nostri servizi ...

Dalla zona rossa alle scelte sul lockdown: ecco quali sono le accuse a Conte e ai suoi ministri

Sono sette gli articoli del codice penale chiamati in causa negli avvisi di garanzia emessi dai pm romani nei confronti del premier Conte e di sei ministri inerenti alle decisioni prese per affrontare ...

L'autocritica, questa parola sconosciuta alle élite. Numeri alla mano, le misure "lacrime e sangue" varate dal governo dell'ex premier Mario Monti hanno ridotto al limite l’ossigeno dei nostri servizi ...Sono sette gli articoli del codice penale chiamati in causa negli avvisi di garanzia emessi dai pm romani nei confronti del premier Conte e di sei ministri inerenti alle decisioni prese per affrontare ...