Olivia Paladino massacrata: qual è la verità sulla borsetta Hermes (Di venerdì 14 agosto 2020) Hermés vende borse al costo di un mutuo per un casolare nell'entroterra toscano, Olivia Paladino, fidanzata del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sfoggia una borsa a mano "Kelly" in stile pic nic da 81.604 euro e la Rete fa uno più uno: spreco di denaro pubblico. Ma la realtà può ingannare. Innanzitutto la borsa sembra simile, ma non uguale a quella vintage pubblicata dal sito Ferfetech dal cui catalogo i tuttologi della Rete hanno preso la valutazione astronomica. Sui lati della borsa della Paladino, infatti, mancano dei triangolini in pelle presenti sulla versione vintage più costosa. Come ha notato "Bufale.net", potrebbe essere una Hermés non da collezione, cioè non un vintage ricondizionato moderno bensì un modello diverso e dunque non ... Leggi su iltempo

SgambatoClaudio : RT @Libero_official: Il regalino di #Conte a suo suocero: condannato per tasse non pagate? Nessun problema: cambiano la legge https://t.co… - ciffa_official : È inutile che ora vi mettiate ad attaccare Olivia Paladino per via della borsa da migliaia di euro. Se non sapete c… - drago_nero68 : RT @Libero_official: Il regalino di #Conte a suo suocero: condannato per tasse non pagate? Nessun problema: cambiano la legge https://t.co… - DenisMeneghin : RT @Libero_official: Il regalino di #Conte a suo suocero: condannato per tasse non pagate? Nessun problema: cambiano la legge https://t.co… - Marco_chp1 : RT @Libero_official: Il regalino di #Conte a suo suocero: condannato per tasse non pagate? Nessun problema: cambiano la legge https://t.co… -