Nwokoro non ce l'ha fatta: è morto nella notte al 'Riuniti'. Tam-tam social per risalire ai familiari in Nigeria (Di venerdì 14 agosto 2020) Non ce l'ha fatta Nwokoro Bright, il 36enne Nigeriano giunto in condizioni critiche al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è deceduto nella notte. Nwokoro era giunto al nosocomio foggiano lo scorso 9 ... Leggi su foggiatoday

