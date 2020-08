Nuovo orologio al radiocarbonio per fare luce sul passato (Di venerdì 14 agosto 2020) La capacità di datazione di oggetti antichi, risalenti fino a 55.000 anni fa, raggiunge un alto livello di precisione grazie al lavoro di un gruppo internazionale di scienziati che ha permesso di migliorare sensibilmente l'accuratezza della curva di calibrazione per le datazioni al radiocarbonio. Un progetto - a cui ha partecipato anche l'Università di Bologna - portato avanti per sette anni e realizzato grazie all'analisi di oltre 15 mila reperti. I risultati, pubblicati sulla rivista "Radiocarbon", compongono tre nuove curve di calibrazione del radiocarbonio: IntCal20 per i reperti rinvenuti nell'emisfero nord del pianeta, SHCal20 per l'emisfero sud e Marine20 per il mondo degli oceani. Per l'Università di Bologna ha partecipato allo studio la professoressa Sahra Talamo, docente al Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" e ... Leggi su ilfogliettone

