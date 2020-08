Nuovo amore per Michela Quattrociocche. Clausola sul divorzio con Aquilani (Di venerdì 14 agosto 2020) “Ci lasciamo in buoni rapporti per il bene delle nostre figlie“. Lo ha confessato Michela Quattrociocche al magazine CHI, parlando del matrimonio finito con l’ex calciatore della Roma Alberto Aquilani. Nessuno dei due ha però intenzione di specificare le ragioni della separazione dopo 11 anni d’amore. Il settimanale parla anche di una Clausola sul contratto di separazione sottoscritto da lei e dal suo ex marito. L’attrice sembra però aver voltato pagina con il giovane imprenditore Giovanni Naldi, come rivelato dal giornale. I due stanno trascorrendo insieme le vacanze tra Grecia e Capri, come testimoniato dal post su Instagram di Michela. La bella attrice ha infatti pubblicato uno scatto che li ritrae abbracciati al mare, corredato dalla ... Leggi su sportface

