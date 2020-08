Nuovi lockdown Italia: situazione in peggioramento. Aggiornamenti al 14/8 (Di venerdì 14 agosto 2020) Non è tempo di allarmismi ma la situazione epidemiologica legata alla diffusione dei contagi da nuovo coronavirus sta palesemente peggiorando. Anche per il progressivo abbassamento dell’età dei casi si affaccia l’ipotesi di imporre Nuovi lockdown localizzati. Nuovi lockdown Italia: “transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento” L’ultimo monitoraggio (dati registrati tra il 3 e il 9 agosto 2020) dell’epidemia redatto da Ministero della Salute e Iss conferma quanto espresso negli ultimi giorni dai vertici del Comitato tecnico scientifico: il paese si trova all’interno di una fase di “transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento”. Insomma, della ... Leggi su termometropolitico

