Nuoto, Paltrinieri supera se stesso: nuovo record europeo sui 1500 SL (Di venerdì 14 agosto 2020) Gregorio Paltrinieri ha stabilito ieri a roma il nuovo record europeo sui 1500 metri stile libero. Nel trofeo Settecolli - valido anche per i campionati italiani - l'olimpionico azzurro si è imposto ... Leggi su tg.la7

chetempochefa : Facciamo i complimenti a Gregorio #Paltrinieri per il nuovo record europeo nel nuoto: al Settecolli trionfa nei 150… - SkySport : Settecolli, Paltrinieri super: è record europeo nei 1500 stile libero - Eurosport_IT : PALTRINIERI, CHE SPETTACOLO! Al Sette Colli è titolo italiano e record europeo nei suoi 1500 stile libero: pazzesc… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Nuoto: Sette Colli, #Paltrinieri record europeo 1500 sl #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Nuoto: Sette Colli, #Paltrinieri record europeo 1500 sl #ANSA -

PIERO CHIMENTI - Record europeo dei 1500 Sl per Gregorio Paltrinieri che con il suo 14'33"10 sfiora il record mondiale di Sun Yang 14'31'02. L'impresa è stata siglata al Settecolli di Roma per la gara ...Federica Pellegrini non tradisce le attese e vince i 'suoi' 200 stile libero nella terza ed ultima giornata del 'Trofeo Settecollì di Roma, primo grande evento di nuoto sia in Italia che a livello int ...