Notte di maltempo nel Bresciano, Sos allagamenti (Di venerdì 14 agosto 2020) Notte di maltempo nel Bresciano dove diversi temporali hanno colpito il territorio dalla città al Sebino, arrivando fino alle valli. Non si sono verificati particolari fenomeni, invece, sulla zona ...

L’elicottero di Trento ha cercato più punti di avvicinamento su cima Moiazza, ma le nubi basse non lo hanno permesso. I soccorritori hanno proseguito quindi a piedi, dalla Pala del Belia verso la pala ...

Notte di maltempo nel Bresciano dove diversi temporali hanno colpito il territorio dalla città al Sebino, arrivando fino alle valli. Non si sono verificati particolari fenomeni, invece, sulla zona del ...

