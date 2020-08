"Non mi aspetto miracoli. Mollare a metà stagione...?". Vettel e Ferrari, aria pesante (Di venerdì 14 agosto 2020) La crisi tecnica e umana di Sebastian Vettel in Ferrari tocca nuove vette. Il pilota tedesco, partito benissimo nella sua avventura a Maranello e naufragato drammaticamente nell'ultimo anno. Si sa già che questa sarà la sua ultima stagione con la Rossa, e le premesse sono pessime. Visti i risultati in questo Mondiale di Formula 1 dimezzato, molti hanno addirittura azzardato l'ipotesi di un addio anticipato, piuttosto umiliante. "Ora il mare non è calmo - ammette lui alla vigilia del Gp del 70° Anniversario, il bis a Silverstone -, anzi è agitato. Ma non direi che mi sento frustrato o che c'è tensione col team. Non penso proprio di andarmene prima via prima se le cose non miglioreranno". Magra consolazione, per lui e per il team. "Cercheremo di estrarre tutto il ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Non aspetto Sassuolo Primavera, Turrini: “Chiuso un ciclo, ora aspetto una chiamata” CanaleSassuolo.it Mattioli punge: ora tiri in porta e non passaggi al portiere

Il presidente Spal gradisce il nuovo modulo e pizzica l’ex Semplici. In passato troppi retropassaggi e una manovra poco incisiva FERRARA. Sarà dura e sarà lunga. Walter Mattioli ancora fatica a metabo ...

Sebastian Vettel e Ferrari, aria pesante: "Non mi aspetto miracoli. Non penso di andarmene prima"

