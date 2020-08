No, questo migrante non sta pretendendo «46 euro al giorno» (Di venerdì 14 agosto 2020) Venerdì 14 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un’immagine e l’attendibilità di alcune informazioni pubblicate il 9 agosto su Facebook. Il post oggetto di verifica contiene la foto di un ragazzo migrante che regge un cartello giallo, su cui si legge «46 euro al giorno per persona che servivano per l’accoglienza». L’immagine è accompagnata da un testo che recita «Tu pretendi 46 euro al giorno, non avendo fatto un cazzo nella tua vita. Ai nostri pensionati invece gli impongono 500 euro al mese, cioè 15 euro al giorno, dopo essersi spaccati la schiena tutta la vita…giustizia ... Leggi su facta.news

