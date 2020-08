No, Bill Gates non ha ordinato «il secondo lockdown al governo italiano» (Di venerdì 14 agosto 2020) Venerdì 14 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni, contenute in un post pubblicato su Facebook l’8 agosto, secondo cui l’imprenditore e filantropo americano Bill Gates avrebbe ordinato «il secondo lockdown al governo italiano». «Bill Gates ha ordinato il secondo lockdown al governo italiano entro il 1 ottobre» si legge nel post oggetto di verifica, «l’Italia verrà usata come monito per le altre nazioni, se non accerchiamo pacificamente Roma questa volta, ci chiuderanno per altri sei mesi ... Leggi su facta.news

RaiNews : Tanti sono i mancini famosi: dall'ex presidente Usa Barack Obama, al bassista dei Beatles Paul McCartney, fino al f… - patriziafrezzat : RT @FabrizioDalCol: Record di reati da vaccino di Bill Gates: 496.000 bambini paralizzati in India ed altro ancora. - sensocritico2 : @FabRavezzani Salviniana/meloniana che si informa su byoblu ed è convinta che nei vaccini ci sia il microchip di bill gates - NonnaMaria15 : RT @BonomiAllegra: Vogliamo dire la verità? Non volevate il vaccino, volevate il vaccino di Bill Gates. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates Bill Gates: "Ecco quando il Coronavirus sarà debellato totalmente" Corriere dello Sport Cristina Cassetti: «Il vaccino Usa è già in produzione. Ma lo avremo nel 2021. I russi? Zero contatti»

Dal nostro corrispondente a Washington «Prima di gennaio sarà dura avere il vaccino, anche se sei aziende hanno già cominciato a produrre le dosi». Cristina Cassetti, 51 anni, è la vice direttrice del ...

Quando finirà la pandemia da Covid secondo Bill Gates

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha stimato durante un'intervista con la rivista Wired quando finirà la pandemia da coronavirus. Secondo il miliardario, ci sono due diversi scenari per paesi ri ...

Dal nostro corrispondente a Washington «Prima di gennaio sarà dura avere il vaccino, anche se sei aziende hanno già cominciato a produrre le dosi». Cristina Cassetti, 51 anni, è la vice direttrice del ...Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha stimato durante un'intervista con la rivista Wired quando finirà la pandemia da coronavirus. Secondo il miliardario, ci sono due diversi scenari per paesi ri ...