Nestlé denunciata in Francia: trovate tre tonnellate di pesci morti nel fiume Aisne. L’impianto ammette: “Trabocco involontario” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ne sono stati trovati a migliaia di pesci, morti, sul fiume. Così tanti da non vedere più l’acqua del fiume Aisne. Quindi, i pescatori della zona hanno fatto partire una denuncia contro l’impianto della Nestlé vicino a Brécy-Brières (nelle Ardenne), una cinquantina di chilometri a est di Reims. Da martedì sera le carcasse si stanno accumulando sul ciglio della strada, secondo quanto riportato da France 3 Grand Est, e ancora non è stato possibile calcolare l’entità dei danni. “Tra i 6 e gli 8 km, tutto è stato devastato”, racconta Michel Adam, presidente della Federazione dei pescatori delle Ardenne. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di domenica scorsa, 9 agosto, nell’impianto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

