NBA, – Lunedì si comincia a fare sul serio, il calendario completo del primo turno dei play-off: si parte con Denver-Utah (Di venerdì 14 agosto 2020) Conclusa la regular season di NBA, adesso manca solo il play-in tra Portland e Memphis prima di avere la griglia completa dei play-off, che scatteranno lunedì 17 agosto nella bolla di Orlando. Quattordici giorni densi di appuntamenti, con sette partite che si giocheranno a giornate alterne. Si parte con Denver-Utah, per poi proseguire con tutte le gare del primo turno in programma fino al 30 agosto: ecco il calendario completo con gli orari italiani… Lunedì 17 agostoore 19:30 Denver-Utah (Gara-1) ore 22 Brooklyn-Toronto (1) ore 0.30 Boston-Philadelphia (1) ore 3 LA Clippers-Dallas (1) Martedì 18 agostoore 19.30 Milwaukee-Orlando (Gara-1) ore 22 Miami-Indiana (1) ore ... Leggi su sportfair

dchinellato : ???? Full First Round schedule for Eastern and Western Conference. Nuggets vs Jazz will tip off the 2020 postseason a… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_NBA: Playoff, ecco il calendario completo del primo turno: si parte lunedì con... - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Playoff, ecco il calendario completo del primo turno: si parte lunedì con... - DavideFuma : RT @dchinellato: ???? Full First Round schedule for Eastern and Western Conference. Nuggets vs Jazz will tip off the 2020 postseason at 1:30p… - GruwFrequency : RT @dchinellato: ???? Full First Round schedule for Eastern and Western Conference. Nuggets vs Jazz will tip off the 2020 postseason at 1:30p… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Lunedì Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera