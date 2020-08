Nba, ecco gli accoppiamenti ai playoff. Portland-Memphis per decidere l'ultima qualificata (Di venerdì 14 agosto 2020) Sarà Portland-Memphis la sfida al play-in che deciderà l'ultima squadra qualificata ai playoff Nba . Niente da fare per i Phoenix Suns , sempre vincenti nelle otto partite disputate nella bolla di ... Leggi su quotidiano

dchinellato : ???? Full First Round schedule for Eastern and Western Conference. Nuggets vs Jazz will tip off the 2020 postseason a… - infoitsport : Playoff NBA, ecco il calendario del primo turno - Fprime86 : RT @Gazzetta_NBA: Lillard ancora monstre: 42 punti. Portland al Play-In con Memphis, Phoenix fuori. Ecco l’ultimo verdetto - Fprime86 : RT @Gazzetta_NBA: Playoff, ecco il calendario completo del primo turno: si parte lunedì con... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_NBA: Lillard ancora monstre: 42 punti. Portland al Play-In con Memphis, Phoenix fuori. Ecco l’ultimo verdetto -