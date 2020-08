Napoli, proprietario di una pizzeria accoltellato in via dei Tribunali: ferito anche il figlio (Di venerdì 14 agosto 2020) Napoli. Una brutale aggressione si è verificata in via dei Tribunali, all’interno di una pizzeria. Il proprietario dell’attività è stato accoltellato nel pomeriggio da ignoti, ferito anche suo figlio intervenuto per difendere il padre colpito dai fendenti. Come riporta Il Mattino, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

C'è una pozza di sangue sull'uscio della porta della pizzeria "del Portico" in via Tribunali dove, intorno le 16.30, si è consumata una violenta aggressione. Il proprietario dell'attività è stato acco ...

Abusi edilizi e grotta trasformata in bar sulla spiaggia, blitz a Palinuro

PALINURO. Una grotta trasformata in un bar-ristoro. Muretti e gradini in pietra, una struttura in legno con copertura a due falde e numerose pedane. Tutto abusivo sulla spiaggia del Buondormire. L’han ...

