Napoli, lite tra titolari di pizzerie in via Tribunali: uno accoltellato, l'altro colpito in testa con la pala da forno (Di venerdì 14 agosto 2020) C? è una pozza di sangue sull?uscio della porta della pizzeria del Portico su via Tribunali dove, intorno alle 16.25 si è consumata una violenta aggressione. Tutto è... Leggi su ilmattino

