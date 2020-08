Napoli, l’Everton offre un ricco quadriennale a Maksimovic: i dettagli (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Everton di Carlo Ancelotti avrebbe messo gli occhi su Nikola Maksimovic. Il difensore centrale del Napoli è stato rivitalizzato proprio nella gestione Ancelotti, dopo che sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri aveva racimolato pochissimi minuti giocati. Con il tecnico di Reggiolo invece, il difensore serbo ha … L'articolo Napoli, l’Everton offre un ricco quadriennale a Maksimovic: i dettagli Leggi su dailynews24

tancredipalmeri : Il Napoli, l’Everton e l’Arsenal avevano offerto 20 milioni per Everton Soares, ma il Gremio aveva chiesto prima 30… - news24_napoli : Schira: “Allan-Everton, trattativa avanzata! Toffees e Napoli cercano l… - BelpassoAlberto : RT @napoli_report: L’#Everton è in trattativa avanzata per ingaggiare #Allan. I #Toffees e il #Napoli cercheranno di raggiungere un accordo… - VincyDevi : @iINSIDER_ Si parla che l’Everton punti non solo ad Allan ma anche a Lozano è Maksimovic....sarebbe bingo per Il Na… - dukeby : RT @napoli_report: #Allan è vicino all’#Everton, l’offerta è di € 25M + 5 di bonus. Per #Maksimovic siamo ancora più vicini alla chiusura,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’Everton Mertens è nu castico 'e Ddio - ilNapolista IlNapolista