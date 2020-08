Napoli, Ghoulam sarà ceduto: spunta ipotesi Premier League (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina il divorzio tra il Napoli e Faouzi Ghoulam. Dopo i numerosi infortuni che lo hanno condizionato in questi ultimi anni, il terzino algerino è in uscita e potrebbe finire in Premier League. Secondo quanto scritto in giornata da Tuttosport infatti, il suo agente Jorge Mendes avrebbe promesso al patron azzurro De Laurentiis di piazzare il classe 1991 in qualche club amico (come il Wolverhampton). Un addio, quello di Ghoulam, nell’aria già nello scorso mercato invernale e che aprirebbe definitivamente le porte all’arrivo di Reguilon, ad un passo dal club partenopeo. L'articolo Napoli, Ghoulam sarà ceduto: spunta ipotesi Premier ... Leggi su anteprima24

