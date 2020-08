Napoli, Dario Marcolin crede in Gennaro Gattuso: “Vuole cercare calciatori giusti soprattutto in difesa” (Di sabato 15 agosto 2020) L’ex centrocampista di Napoli e Lazio, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss , emittente ufficiale del club partenopeo. Si è analizzato quanto sta facendo la società di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima riapertura della campagna acquisti e cessioni. “Gattuso ha fatto sapere a De Laurentiis che il vero problema sta nei pochi goal segnati rispetto alle occasioni create. Anche la difesa, non sempre attentissima, deve essere migliorata”. “Il Napoli vuole intervenire su attacco e difesa, a centrocampo invece il Napoli è a posto. Gattuso vuole cercare ... Leggi su calciomercato.napoli

L’ex centrocampista di Napoli e Lazio, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, emittente ...

L'ex centrocampista di Napoli e Lazio, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, emittente ...