Napoli, blitz polizia: 4 arresti per tentato omicidio, c’è anche un minore (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ in corso, questa mattina, a Napoli una operazione della polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di 3 soggetti, nonché di un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Napoli nei confronti di un minore degli anni 18, tutti gravemente indiziati dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto di arma da fuoco. L'articolo Napoli, blitz polizia: 4 arresti per tentato ... Leggi su anteprima24

Napoli, blitz al Mercato a al Pendino: due denunciati e pistola sequestrata

Falsa associazione culturale scoperta nel Napoletano e 24 lavoratori «in nero»: blitz della GdF

?Scoperta una falsa associazione culturale e 24 lavoratori «in nero»: è il bilancio di una serie di controlli messi in atto dalla Guardia di Finanza durante la notte di San Lorenzo nei confronti di az ...

