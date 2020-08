Napoli, “Alto Impatto” di Ferragosto alla Stazione Centrale: il bilancio (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Operazione Alto impatto della polizia di Stato nella Stazione ferroviaria di Napoli Centrale e nelle zone limitrofe. Sono state identificate 849 persone sospette, di cui 150 sono risultate con precedenti di polizia; un denunciato per ricettazione e vendita di merce contraffatta; 375 bagagli a seguito viaggiatori ispezionati, due depositi bagagli controllati; un ordine di allontanamento ai sensi della legge 48/2017; un sequestro amministrativo per vendita abusiva di merce in ambito ferroviario e 16 veicoli controllati. L’operazione, che ha visto impegnati oltre 100 uomini e donne della Polizia ferroviaria del Compartimento Polfer di Napoli, è stata disposta contemporaneamente in tutte le principali stazioni ferroviarie italiane dal Dipartimento di ... Leggi su anteprima24

