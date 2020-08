Nagelsmann: “Lipsia da Champions? Intanto arriviamo in finale…” – VIDEO (Di venerdì 14 agosto 2020) Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, è intervenuto al termine del match vinto contro l’Atletico Madrid. Ecco le sue parole Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, è intervenuto al termine del match vinto contro l’Atletico Madrid. Ecco le sue parole: «La squadra nel suo insieme ha battuto prima il Tottenham e adesso l’Atletico Madrid. Non è un duello tra allenatori. È un gioco di squadra e i ragazzi sono stati fantastici. Non voglio dire niente su una nostra possibile vittoria, ma ovviamente ora vogliamo arrivare in finale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

pisto_gol : Analisi Tattica: come gioca il Lipsia di Julian Nagelsmann, pupillo di Rangnick e rivelazione della Champions 2020 - tuttosport : #LipsiaAtleticoMadrid 2-1: #Simeone eliminato. #Nagelsmann in semifinale di #Champions ?? - Eurosport_IT : LIPSIA IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS! Impresa della banda Nagelsmann, che manda a casa l'Atletico di Simeone e sfider… - Corriere : Chi è Nagelsmann: l’allenatore ragazzino che ha portato il Lipsia in semifinale - CalcioWeb : Julian #Nagelsmann e il #Lipsia, un binomio perfetto gioventù, talento e idee contro il 'vecchio' calcio fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : Nagelsmann “Lipsia