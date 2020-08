MotoGp Misano 2020, come acquistare i biglietti (Di venerdì 14 agosto 2020) Ottenuto il via libera ad ospitare il pubblico, 10 mila persone al giorno, nei due GP del motomondiale di Misano, 13 e 20 settembre, gli organizzatori del circuito Marco Simoncelli stanno facendo ... Leggi su gazzetta

berardi_alfonso : RT @sbonaccini: Addirittura due #MotoGP mondiali il 13 ed il 20 settembre al Circuito “Simoncelli” di Misano Adriatico. Prima il #MotoGP di… - FabioBenaglia : RT @CorriereRomagna: MotoGp, come acquistare i biglietti per i due Gp di Misano 2020 - - mauriziosantin : RT @sbonaccini: Addirittura due #MotoGP mondiali il 13 ed il 20 settembre al Circuito “Simoncelli” di Misano Adriatico. Prima il #MotoGP di… - s_tamburini : RT @sbonaccini: Addirittura due #MotoGP mondiali il 13 ed il 20 settembre al Circuito “Simoncelli” di Misano Adriatico. Prima il #MotoGP di… - sbonaccini : Addirittura due #MotoGP mondiali il 13 ed il 20 settembre al Circuito “Simoncelli” di Misano Adriatico. Prima il… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Misano

La pioggia spaventa in Austria e i piloti della classe regina in vista di un sabato che sembra sarà caratterizzato da cattivo tempo, si sono avvantaggiati portandosi avanti nella classifica a suon di ...La MotoGP riapre le porte al pubblico e lo fa in Italia. La notizia di poche ore fa è che diecimila persone al giorno potranno assistere alle gare di Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino ...