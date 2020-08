Morto il bimbo ferito da colpo di pistola partito al nonno (Di venerdì 14 agosto 2020) Pare che sia Morto il bimbo di 7 anni colpito da un colpo di arma da fuoco dal nonno, in maniera del tutto accidentale. colpo partito accidentalmente Ieri, dopo una lunga e complessa operazione chirurgica, era stato dichiarato Morto cerebralmente il bambino di 7 anni colpito alla testa dal nonno con una pistola. Il corpo è partito dall’arma mentre l’uomo la stava pulendo: a quanto pare lo stesso era in possesso di licenza legittima per il possesso della pistola. Sottoposto a intervento chirurgico Il fatto è accaduto a Roma, in un appartamento a Fidene. Il piccolo era stato soccorso immediatamente e portato al Policlinico Umberto I, dove era stato sottoposto ad un ... Leggi su thesocialpost

MediasetTgcom24 : È morto bimbo ferito da colpo di pistola del nonno - SkyTG24 : #Roma, morto bimbo ferito accidentalmente da nonno con colpo di pistola - CdT_Online : Morto un bimbo colpito da un colpo di pistola esploso dal nonno - messveneto : Roma, morto il bimbo di 7 anni colpito da un proiettile partito dalla pistola del nonno - Ilconservator : RT @MediasetTgcom24: È morto bimbo ferito da colpo di pistola del nonno -