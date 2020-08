Morte cerebrale per il bimbo colpito da pallottola, il nonno: “sono inciampato” (Di venerdì 14 agosto 2020) Lungo interrogatorio al nonno del bambino che colpito da una pallottola alla testa, ora è stato dichiarato in stato di Morte cerebrale. Molti i misteri. Il piccolo colpito da una pallottola alla testa compie 7 anni a settembre. Ma i medici lo hanno dichiarato in stato di Morte cerebrale. Il mistero sul colpo esploso dal nonno resta anche dopo il lungo interrogatorio a cui è stato sottoposto il 76enne, G.T. Per ore di fronte agli agenti di polizia del commissariato Fidene Serpentara e al magistrato di turno, l’uomo ha ricostruito quegli attimi terribili: «È stata una disgrazia, stavo pulendo la mia pistola quando sono inciampato ed è partito il ... Leggi su chenews

