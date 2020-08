Mortal Shell arriva il 18 agosto, da ottobre disponibili le edizioni fisiche per PC, PS4 e Xbox One (Di venerdì 14 agosto 2020) Today we're delighted to answer those requests. ' Mortal Shell physical edition is coming October 2, shortly after the digital release on August 18. More info: https://t.co/p9qvetsX6N pic.twitter.com/... Leggi su it.ign

Eurogamer_it : #MortalShell in formato fisico? Ora è realtà! - tech_gamingit : Mortal Shell sarà disponibile anche in edizione fisica dal 2 Ottobre mentre il lancio della versione digitale è fis… - oOShinobi777Oo : Mortal Shell sarà disponibile anche in edizione fisica dal 2 Ottobre mentre il lancio della versione digitale è fis… - GamingTalker : Mortal Shell esce anche in edizione fisica a inizio ottobre - GiocareOra : Annunciata la data di rilascio di Mortal Shell -