Moratti: «Suning ha tutto per portare Messi a Milano» (Di venerdì 14 agosto 2020) Massimo Moratti è tornato a parlare di Inter. L’ex presidente nerazzurro è stato intervistato dal Quotidiano Sportivo, dove ha toccato diversi temi: dalla suggestione Lionel Messi, alla Juventus eliminata dalla Champions League dopo la sfida con il Lione. A proposito della stella argentina del Barcellona, Moratti ha detto: «Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso … L'articolo Moratti: «Suning ha tutto per portare Messi a Milano» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

