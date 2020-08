Moratti: "Messi-Inter? Suning può. Lukaku da paura" (Di venerdì 14 agosto 2020) Moratti crede al grande colpo: "Zhang ha tutte le risorse per portare Leo a Milano. Su Romelu mi sono sbagliato, bravo Conte" Leggi su quotidiano

di Leo Turrini E così, Massimo Moratti rimane l’ultimo presidente italiano ad avere alzato la Champions League. "Mi è dispiaciuto tanto per l’Atalanta – dice l’ex patron dell’Inter – Uscire in ...L'uruguaiano vestirà i panni dello chef nella prima edizione Celebrity del programma sudamericano. Il Chino in campo era lo specialista del gol Olimpico, in cucina è stato presentanto come l'esperto d ...