Moratti: “Messi all’Inter? Mai dire mai…” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ex presidente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni al Quotidiano Sportivo. Tanti i temi trattati, fra i quali l’accostamento di Messi ai nerazzurri; non si sbilancia Moratti, che tuttavia afferma: “Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Ma una cosa la so, per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Leo a Milano. Come si scrive mai dire mai in cinese?“. Sulla corsa in Europa League: “Non sarà facile. Ci spero, ormai essere l’ultimo presidente italiano ad avere alzato una Coppa quasi mi pesa”. Un commento infine su Lukaku: “Mi sono sbagliato su di lui. Temevo di rimpiangere Icardi, ma Romelu è un campione. Conte aveva ragione”. Foto: Zimbio L'articolo Moratti: “Messi all’Inter? Mai ... Leggi su alfredopedulla

FcInterNewsit : Moratti: 'Suning ha tutto per portare Messi. Lukaku un campione. Juve? Uscire col Lione non è come col Psg' - KingPancredi : Caro mio amatissimo Massimo #Moratti ancora non hai capito CHE DEVI FARTI I CAZZI TUOI. Di #Messi non parlare, grazie. - calciomercatoit : ????#Inter - Massimo #Moratti parla del sogno #Messi: 'Per risorse e competenze, #Suning ha tutto per portarlo a Mil… - GIUSPEDU : RT @Sport_Mediaset: #Moratti: '#Suning può prendere #Messi. #Juve, diverso uscire con il #Psg o con il #Lione...' #SportMediaset https://t… - _intermagazine : Moratti: “Su Lukaku ero scettico. Messi? Suning può portarlo all’Inter” -