Morata Juventus, “Sky Sport”: non solo Milik, assalto all’ex bianconero (Di venerdì 14 agosto 2020) Morata Juventus – Non solo Milik. Come sappiamo il profilo del centravanti polacco è da tempo uno degli obiettivi del mercato bianconero. In primis l’attaccante voluto fortemente da Sarri, ma ora che l’allenatore toscano è stato esonerato, il profilo di Milik continua ad essere in polpe anche con il suo successore Pirlo. Ma Paratici e la dirigenza bianconera sarebbero pronti al doppio colpo: un binomio offensivo come partner in attacco per Cristiano Ronaldo. Infatti l’altro colpo a sorpresa sarebbe un grande ritorno: Alvaro Morata Morata Juventus, due prime punte per Pirlo Infatti quello che si prospetta all’orizzonte del mercato bianconero sarebbe un grande ritorno alla ... Leggi su juvedipendenza

Glongari : Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l’attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni per… - forumJuventus : TS: 'Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe diventare obiettiv… - forumJuventus : [Sportitalia] Juve, inizia il mercato dell'era Pirlo: chieste informazioni su Morata ?? - ale5_maggio : Dunque: esseri umani che tifano come me per la Juventus vorrebbero la cessione del PIÙ GRANDE GIOCATORE della Stori… - silviajuve71 : RT @Pasky973: Mi dicono dall'ombrellone accanto che #Morata vorrebbe un contratto di 10 milioni più bonus... Sti cazzi... Mi tengo #Dybala… -