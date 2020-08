Mirabaud AM: ripresa economica in Cina continuerà nel terzo trimestre (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – “All’inizio del terzo trimestre i dati economici in Cina restano incoraggianti. Sebbene l’indice PMI dei servizi Caixin, più orientato al settore privato, sia stata moderata, rimane ad un livello elevato, segnalando la continuazione di un’attività dinamica nel settore dei servizi”. Questo il commento sulla Cina a cura di Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM. Nel dettaglio, si legge “il sentiment sulle attività future (12 mesi prima) ha registrato il livello più alto degli ultimi cinque anni, mentre la domanda interna rimane il principale motore di nuovi ordini. Guardando ai dati commerciali, i numeri di luglio sono in linea con una continua ripresa. Le importazioni stanno migliorando – sebbene ... Leggi su quifinanza

