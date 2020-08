Milano finalista del premio iCapital (Di venerdì 14 agosto 2020) È stata annunciata la lista delle 12 città che concorrono al riconoscimento di “Capitale europea dell’innovazione 2020”. Milano è finalista. Il premio è attribuito dalla Commissione europea alle città in grado di sperimentare concetti, processi, strumenti e modelli di governance innovativi, coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e garantire l’adozione delle loro idee, espandere l’attrattività della città per diventare un modello per le altre città, responsabilizzare i cittadini apportando un valore aggiunto concreto e misurabile attraverso l’attuazione di pratiche innovative. Il dossier di candidatura, presentato alla giuria di esperti provenienti da tutta Europa, racconta la sfida di Milano: una città ... Leggi su laprimapagina

