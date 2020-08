Milan, ufficiale Emil Roback: c’è l’annuncio dell’Hammarby (Di venerdì 14 agosto 2020) “Hammarby e Milan hanno trovato un accordo per il trasferimento del talento offensivo 17enne Emil Roback. ‘Siamo molto orgogliosi di aver portato un giocatore formato nella nostra accademia in un club così grande’, afferma il direttore sportivo Jesper Jansson“. Con questo comunicato l’Hammarby ha ufficializzato il trasferimento di Emil Roback al Milan. Ora si attende in queste ore anche l’annuncio ufficiale del club rossonero che ha quindi chiuso un colpo in prospettiva per la Primavera della prossima stagione. Leggi su sportface

