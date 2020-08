Milan: si lavora sui bonus per il rinnovo di Ibrahimovic, si può arrivare a 6 milioni di ingaggio (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Milan e Zlatan Ibrahimovic stanno trattando per il rinnovo del contratto dello svedese per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento si starebbe cercando l’intesa sui bonus da aggiungere alla parte fissa dell’ingaggio. Si parla di mezzo milione per la qualificazione in Champions League e della medesima cifra per quella in Europa League. In più, potrebbero arrivare alcuni premi legati a gol e presenze, in modo da arrivare ai 6 milioni richiesti da Ibrahimovic. Leggi su sportface

AntoVitiello : Su #Bakayoko il #Milan lavora da tanto perché è un giocatore che piace alla proprietà. Il Milan vuole prenderlo all… - DiMarzio : #Milan-#Ibra, sempre più fiducia: si lavora ad un anno di contratto - animarossonera : Per i professori del pallone. Il progetto Red Bull (non chiamatelo Lipsia) viene da almeno 10 anni di scouting, vie… - tomasonidiego : @Roby848484 Ma non lo sapevi? Guarda che copiano tutto e mettono la fonte, ma di loro fanno pochissimo. Qualche app… - LuigiTironel7 : @davideterruzzi Svecchiare e ripianificare. Intanto cr7 bene rifugio nike rescinde con roma, milan festeggia rinnov… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan lavora Gazzetta: “Non solo Bakayoko. Il Milan lavora ancora su Pessina” SOS Fanta Lazio, Bianchessi: «Voglia di ripartire. Io ds? Nel calcio mai dire mai»

Non vede l’ora di riprende il cammino interrotto, Mauro Bianchessi. «Lo scorso 4 agosto abbiamo iniziato con la prima squadra femminile e l’Under 18 di Rocchi. Abbiamo testato l’organizzazione e i pro ...

Milanmania: Elliott, è l'ora di osare! Chiesa o Bernardeschi per sognare in grande

Tutto fermo, ci auguriamo solamente in superficie. Situazione apparentemente di totale stallo per Ibrahimovic, ma il 24 agosto - giorno del raduno - si sta rapi ...

Non vede l’ora di riprende il cammino interrotto, Mauro Bianchessi. «Lo scorso 4 agosto abbiamo iniziato con la prima squadra femminile e l’Under 18 di Rocchi. Abbiamo testato l’organizzazione e i pro ...Tutto fermo, ci auguriamo solamente in superficie. Situazione apparentemente di totale stallo per Ibrahimovic, ma il 24 agosto - giorno del raduno - si sta rapi ...