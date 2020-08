Milan, si complica il rinnovo di Ibrahimovic: Raiola gioca al rialzo, richieste da top player! (Di venerdì 14 agosto 2020) Da quando Zlatan Ibrahimovic ha espresso la sua volontà di rinnovare con il Milan, in seguito alla conferma di Pioli e alla quale ha fatto seguito la scelta di utilizzarlo come testimonial della nuova maglia, sembrava solo una questione di tempo e formalità burocratiche. Il Milan offriva un annuale da 5 milioni più bonus che avrebbero portato la cifra fino a 6 milioni totali, uno stipendio piuttosto alto per un 39enne che si avvia verso la naturale fine du una straordinaria carriera. Ibrahimovic sembrava soddisfatto, al termine delle vacanze in Costa Smeralda ci sarebbe stata la firma. Ma con Mino Raiola di mezzo non è mai facile trattare. L’influente procuratore dello svedese, secondo la ‘Rosea’, avrebbe alzato le richieste economiche ... Leggi su sportfair

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Sportmediaset – Milan, si complica il rinnovo di Ibrahimovic: richiesta shock di… - ilgiovanemassi : RT @CalcioPillole: #Milan, si complica l'affare #Milenkovic: il prezzo fissato dalla Fiorentina è troppo alto per i rossoneri. Come riport… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Milan, si complica l'affare #Milenkovic: il prezzo fissato dalla Fiorentina è troppo alto per i rossoneri. Come riport… - Daniele82529070 : Milan Milenkovic, si complica la trattativa: la Fiorentina chiede troppo - CalcioPillole : #Milan, si complica l'affare #Milenkovic: il prezzo fissato dalla Fiorentina è troppo alto per i rossoneri. Come r… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan complica Milan: si complica l'addio di Musacchio Calciomercato.com Mercato Milan, allarme per Ibrahimovic: vuole un ingaggio top

La trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è finita in stallo. Mentre l’attaccante svedese si sta godendo le vacanze in Costa Smeralda, si complicano i discorsi per il rinnovo del contratto tra l ...

Sportmediaset – Donnarumma e Romagnoli, rinnovi complicati

Ci sarebbe un intoppo nella trattativa fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo. Mino Raiola infatti avrebbe sparato alto sulle richieste di stipendio, e questo potrebbe complicare anche i dis ...

La trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è finita in stallo. Mentre l’attaccante svedese si sta godendo le vacanze in Costa Smeralda, si complicano i discorsi per il rinnovo del contratto tra l ...Ci sarebbe un intoppo nella trattativa fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo. Mino Raiola infatti avrebbe sparato alto sulle richieste di stipendio, e questo potrebbe complicare anche i dis ...