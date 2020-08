Milan-Ibra, stallo sul rinnovo: disparità tra richiesta e offerta, tutto rimandato (Di venerdì 14 agosto 2020) Sembrava ormai prossimo l’annuncio del Milan in merito al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La società rossonera, ad oggi, non può rinunciare al suo calciatore più forte nonché carismatico, in grado di trascinare da solo un’intera squadra. Ed è anche questo il motivo per cui è disposta a fare un sacrificio sull’ingaggio al cospetto di una politica votata al risparmio ed a contratti low cost. Ma i 3 milioni che lo svedese percepisce attualmente non vanno più bene, e neanche i 5 proposti con 1 di bonus, che al club vanno a costarne 12 al lordo. La proposta dell’attaccante, su consulenza di Raiola, è di 7.5 netti a stagione, che fanno 15 lordi. Una richiesta sicuramente importante, da valutare, e che per questo ha provocato qualche frenata, ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : #calciomercato #Milan, lo stallo su #Ibra si fa pericoloso: vuole un ingaggio da top player - carlolaudisa : improvviso stop tra #Ibra e il #Milan. Lo svedese chiede 7,5 milioni netti, mentre #Gazidis ne offre 5. Solo un tem… - Sport_Mediaset : #Milan, rinnovo #Ibrahimovic: #Raiola chiede 15 milioni lordi a stagione. #SportMediaset - OAgostinoooo : E proprio quando sembrava archiviata la trattativa farsa Rodriguez, sotto con Ibra, lui chiede 7.123.000 Milan offr… - MatteoR2798 : RT @carlolaudisa: improvviso stop tra #Ibra e il #Milan. Lo svedese chiede 7,5 milioni netti, mentre #Gazidis ne offre 5. Solo un temporale… -