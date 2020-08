Milan, ecco i bonus che convincono Ibra (Di venerdì 14 agosto 2020) Ibra-Milan, così si superano le richieste Le parti sarebbero vinissime a un accordo, ma come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere i bonus la chiave per porre ... Leggi su sportevai

Arrivato al Milan nel 2017, l'ex terzino del Wolfsburg sembrerebbe esser giunto alla fine del proprio ciclo in rossonero. Il prestito a gennaio al Psv, dopo l'esplosione di Theo Hernandez, è stato una ...Quella nerazzurra è l'unica squadra italiana ancora in corsa in Europa, ma un approdo in finale complicherebbe i piani sull'inizio della stagione 2020-21, tra nazionali e partenza della Serie A il 19 ...