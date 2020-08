Migranti, parere sanitario negativo per la tendopoli di Vizzini (Di venerdì 14 agosto 2020) Immigrazione, M5S: 'tendopoli Vizzini non sarà nuovo Cara, chiuderà ad ottobre' 6 August 2020 tendopoli a Vizzini, Falcone: 'No alle scelte del governo Conte calate dell'alto' 6 August 2020 Fratelli d'... Leggi su cataniatoday

Kristina_Claret : Migranti, parere sanitario negativo per la tendopoli di Vizzini (Altra nave ? Altri milioni di euro al mese!) - Kristina_Claret : Sicilia 40ena 'Migranti' parere sanitario negativo per la tendopoli di Vizzini - valentinadigrav : RT @SkyTG24: Migranti, Asp Catania: parere sanitario negativo per tendopoli Vizzini - ParisiSonia : RT @ilSicilia: #Cronaca #EmergenzaCOVID19 Tendopoli migranti a Vizzini: doppio parere negativo vincolante dall’Asp - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Migranti, Asp Catania: parere sanitario negativo per tendopoli Vizzini -