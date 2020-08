Migranti nella Manica, non è Boris Johnson il “cattivo” (Di venerdì 14 agosto 2020) La Francia “scarica” i Migranti verso le coste del Regno Unito, respinge i minori a Ventimiglia, ma il “cattivo” della situazione è sempre lui, Boris Johnson. Senza troppi peli sulla lingua, nei giorni scorsi il premier conservatore, che deve occuparsi delle trattative con l’Unione europea per la Brexit e del contenimento della diffusione dei contagi … Migranti nella Manica, non è Boris Johnson il “cattivo” InsideOver. Leggi su it.insideover

LegaSalvini : ++ CORONAVIRUS, ALTRI DODICI MIGRANTI POSTIVI NELLA NAVE QUARANTENA ++ - LegaSalvini : ++ MIGRANTI, IN SICILIA SBARCHI SENZA SOSTA ++ - LegaSalvini : Salento, sbarcati nella notte a Santa Caterina oltre 60 migranti: trasferiti a Otranto per l'identificazione e il t… - CapuanoRoberto : RT @MarcoBenatti_: @DSantanche @FratellidItalia Cosa proponi: apriamo le discoteche per avere gli stessi diritti dei migranti? Infettiamoci… - MarcoDreosto : RT @gianmicalessin: La Lamorgese affitta navi da 4 milioni per i migranti Covid-infetti. A Londra l’omologa Priti Patel per bloccarli nella… -

Un nuovo Centro aperto polivalente per minori e di aggregazione sociale tra migranti e comunità locale, da ubicare nell’edificio ex Orfanotrofio e negli spazi esterni adiacenti; la ristrutturazione ed ...

Elezioni regionali, in Puglia tre milioni di persone al voto. Si scelgono anche i nuovi sindaci di Andria, Matera e Trani

Quattro parole, “Facciamo un concorso letterario”. La sfida era stata aperta. “Lo chiameremo “Premio Lupo” - dissi, in onore del nostro territorio che, per similitudine, ha visto nello scorso secolo u ...

