Migliore pneumologo russo si dimette: il motivo è il vaccino per il Covid (Di venerdì 14 agosto 2020) Il miglior medico respiratorio russo punta il dito contro il vaccino per il Coronavirus: viola i principi dell’etica medica. Il fatto è accaduto in Russia. Il miglior medico pneumologo della nazione sembrerebbe essersi dimesso. Il motivo della sua azione riguarda principalmente quelle che secondo lui sono state ‘gravi violazioni‘ dell’etica medica avvenute durante la sperimentazione … L'articolo Migliore pneumologo russo si dimette: il motivo è il vaccino per il Covid è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

C’è la sanità pubblica in cima alla lista delle priorità di Pier Aldo Canessa, ex primario del reparto di Pneumologia del Fellettino (1996-2000) e del San Bartolomeo di Sarzana (2000-2018) che ha uffi ...

Champions, favola Atalanta sul NYT: in campo anche per Bergamo, città flagellata dal covid-19

ROMA – Una piccola squadra di provincia che sfida le grandi del calcio europeo, presentandosi al palazzo del principe come Cenerentola. L’Atalanta è da sempre un simbolo per Bergamo e il suo territori ...

