Mezzogiorno e mezzo di fuoco: HBO Max mette un disclaimer al film: "Linguaggio razzista" (Di venerdì 14 agosto 2020) Fa discutere la scelta di HBO Max di aggiungere un disclaimer a mezzogiorno e mezzo di fuoco, il film diretto da Mel Brooks con Cleavon Little e Gene Wilder: 'Contenuti e Linguaggio razzisti'. Dopo aver scelto di aggiungere un disclaimer a Via col vento, HBO Max torna a ripetersi con mezzogiorno e mezzo di fuoco, il film di Mel Brooks che rientra tra le novità del catalogo streaming. Soltanto due mesi fa, sui social e sui media in generale, esplodeva la polemica intorno alla decisione della piattaforma streaming riguardante il classico di Victor Fleming. HBO Max, accusata di censurare opere nel nome del politically correct, ha spiegato che preferisce aggiungere ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mezzogiorno e mezzo di fuoco: HBO Max mette un disclaimer al film: 'Linguaggio razzista'… - Helliot_Spencer : Io contestualizzerei anche Frankenstein Junior, spiegando in una nota che non si possono resuscitare i cadaveri. - rllyunluckyone : È mezzogiorno e mezzo e già abbiamo avuto: -100 #SuperM MV -Losing you #WONHO MV (??????) -Numb #Jessi MV Se veramen… - BoysHattrick : Check out my latest video 'Mezzogiorno e mezzo di Hattrick : CR7 RESTA ! Dybala per Pogba ?' Watch Now:… - badtasteit : Mezzogiorno E Mezzo Di Fuoco come Via col Vento, #HBOMax aggiunge un disclaimer al film di #MelBrooks -

"Tampone, quale tampone? Non so nulla, non mi hanno detto niente". Sonia è la prima a uscire dal gate arrivi di Torino Caselle con il volo da Valencia. L'aereo è arrivato alle 12,15, il primo della gi ...

Bari, termoscanner e sportello virtuale: il Comune si attrezza

BARI - Mascherine, disinfettante, termoscanner ed anche un programma informatico per dar vita ad uno sportello virtuale, Palazzo di Città pubblica un bando a base d’asta di 140mila euro. Domande da pr ...

