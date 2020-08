Mezzo secolo di politica, un solo rimpianto: "Vorrei che mio padre mi avesse visto volare" (Di venerdì 14 agosto 2020) Pier Ferdinando Casini, decano del Parlamento si confessa: gli esordi con i giovani Dc, la fine dello Scudocrociato e la presidenza della Camera. "Al liceo Galvani di Bologna ero una voce fuori dal ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Mezzo secolo Roteglia piange don Giulio Rossi, parroco per quasi mezzo secolo La Gazzetta di Reggio Il traforo del Frejus compie 150 anni: la sua storia in un incontro a Bardonecchia

I poco più di 13 chilometri tra Bardonecchia e Modane hanno cambiato la storia di buona parte dell’Italia nord occidentale BARDONECCHIA. Il traforo ferroviario del Frejus compie un secolo e mezzo. Poc ...

Il Festival prosegue con il libro di Fiorucci il Decameron e il Lume

Seconda giornata per il “Corciano Festival“ sempre all’insegna della contaminazione tra le arti. Il cartellone prende il via oggi alle 18.30 nel chiostro del Palazzo Comunale, con il secondo appuntame ...

