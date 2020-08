Meteo, Vigilia di Ferragosto di forte caldo sull’Italia: +41°C in Calabria, forte maltempo al Nord-Est con nubifragi tra Veneto e Trentino [DATI, FOTO e VIDEO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Vigilia di Ferragosto dal forte caldo in Italia, ma non manca il maltempo nel settore Nordorientale della Penisola. Mentre si verificano forti temporali al Nord-Est che hanno fatto piombare le temperature a +20-21°C, nel resto della Penisola, l’ondata di caldo attesa proprio per il weekend di Ferragosto inizia a ruggire, portando punte di +38-39°C, fino a +41°C. La regione più calda risulta la Calabria. Tra le massime più significative di oggi, segnaliamo: +41°C a Oppido Mamertina; +40°C a Torano Castello; +39°C a Catania, Cerignola; +38°C a Palermo; +37°C a Reggio Calabria, Cosenza, Lecce; +36°C a Cagliari, Crotone, Guidonia ... Leggi su meteoweb.eu

