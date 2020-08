Meteo validità 15 giorni, CALDO esasperante, poi rischio rottura Estate 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Da qualche giorno, pur con tutti gli aggiustamenti del caso, i modelli matematici stanno perseguendo un trend Meteo climatico estremamente interessante. I possibili risvolti sulle nostre regioni potrebbero essere molteplici, ma quel che conta è che la ricollocazione delle strutture bariche dovrebbe avvenire con successo. In particolare dovremo prestare molta attenzione all’enorme depressione che tra non molto andrà a prendere la Gran Bretagna, per poi spostarsi in direzione della Scandinavia laddove potrebbe approfondirsi e ampliarsi ulteriormente. Depressione che, come abbiamo scritto nei precedenti approfondimenti, dovrebbe provare a estendere le proprie maglie cicloniche verso sud. Nell’ambito di tale ricollocazione barica, sul Mediterraneo potrebbero ... Leggi su meteogiornale

